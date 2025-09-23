Caos a Copenaghen e Oslo: droni bloccano gli aeroporti

Una situazione di caos ha interessato gli aeroporti di Copenaghen e Oslo a causa dell’avvistamento di droni nei cieli. L’aeroporto danese è rimasto chiuso per alcune ore, mentre diverse centinaia di voli sono stati cancellati o deviati verso altri scali. La polizia danese ha confermato che non ci sono stati abbattimenti dei droni, i quali sono “scomparsi da soli” e si sta indagando sulla loro origine.

Dopo il primo avvistamento a Copenaghen, un drone è stato segnalato anche nei cieli di Oslo, portando alla chiusura temporanea dello spazio aereo in Norvegia. La polizia di Copenaghen ha avviato una collaborazione con le autorità norvegesi per stabilire se ci sia un legame tra i due eventi. Jakob Hansen, vice ispettore di polizia, ha confermato che la situazione è sotto controllo, e una nuova conferenza stampa è prevista per il mattino successivo.

Nella serata, i media norvegesi hanno riportato la presenza di un drone in prossimità dell’aeroporto di Oslo. In seguito a questi avvistamenti, diversi voli sono stati ritardati o deviati. Le autorità stanno valutando ulteriori misure di sicurezza, ma al momento non sono state fornite dettagli specifici. L’aeroporto di Copenaghen ha riaperto, sebbene si prevedano disagi per i passeggeri a causa di ritardi e cancellazioni.