Caorle Music Festival: quattro giorni di musica e emozioni!

Dal 17 al 20 luglio, Caorle ospiterà il Caorle Music Festival, un evento che segna la ripresa dei festival musicali in Veneto dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia. La manifestazione si svolgerà in Piazzale Olimpia, un’area di oltre 10.000 metri quadrati e promette quattro giorni pieni di musica e intrattenimento.

Il primo giorno, giovedì 17 luglio, sarà caratterizzato dal “Deejay Show” di Claudio Cecchetto, un viaggio musicale che ripercorre la sua lunga carriera. Conosciuto come DJ, produttore e conduttore, Cecchetto porterà sul palco grandi classici e sorprese, offrendo un’ora di puro divertimento.

Venerdì 18 luglio si esibiranno Nerissima Serpe, VillaBanks e Papa V. Nerissima, rapper emergente, ha guadagnato attenzione con il singolo “Barakkino” e la hit “Mattone”. VillaBanks, a sua volta, ha iniziato la sua carriera nel rap da adolescente e ha pubblicato diversi album, conquistando il pubblico con il brano “Sex Festival”. Papa V, noto per il suo stile distintivo, ha collaborato con diversi artisti e il suo album “Gesù Bambino” è diventato un cult.

Sabato 19 luglio saliranno sul palco le DJ superstar NERVO, che pochi giorni prima si esibiranno al Tomorrowland, uno dei festival più celebri al mondo. Le sorelle, autrici di brani di successo per artisti come Kylie Minogue e Miley Cyrus, porteranno la loro energia e le loro hit al festival.

Infine, domenica 20 luglio, Shiva concluderà la manifestazione con una performance ricca di energia. Già famoso per le sue collaborazioni e il suo stile unico, ha mosso i primi passi nel mondo della musica con il suo EP “La via del guerriero” e ha continuato a collezionare successi con brani come “Mon fre” e “Auto blu”.