Canzoni popolari e cucina novarese in uno spettacolo unico

Da stranotizie
Il 14 novembre, alle 21, presso il palco di ViaoxiliaquattrO a Novara, si svolgerà lo spettacolo “L’appetito vien cantando. Ascolta: si fa cena”.

L’evento prevede l’esecuzione di canzoni popolari della zona novarese che accompagneranno la presentazione del libro “La tavola bandita” di Massimo Zanari, dedicato alla cucina tradizionale novarese. Saranno presenti Massimo Zanari, Stefano Paracchini e il gruppo I Barlafus.

L’ingresso è libero con offerta. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Aps ViaoxiliaquattrO.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito www.viaoxiliaquattro.com.

