Classifica delle canzoni più utilizzate su TikTok nel 2021: nella global chart spuntano anche i nostri Maneskin.

Il 2021 è finito, è tempo di bilanci e di classifiche. Tra le tante uscite in questi giorni, c’è anche quella che riguarda TikTok. Quali sono le canzoni più utilizzate sul social cinese in questo difficile anno che è giunto al termine? Differenti le graduatorie tra Italia e resto del mondo. Con un trait d’union: i nostri amatissimi Maneskin. La band romana vincitrice dell’Eurovision 2021 ha infatti conquistato posti d’onore non solo a livello italiano su TikTok, ma anche nella global chart. Ecco le classifiche delle canzoni più utilizzate.

Maneskin

Classifica delle canzoni più utilizzate su TikTok nel 2021

Al primo posto in assoluto in tutto il mondo tra le canzoni più utilizzate è Astronaut in the Oceans di Masked Wolf. L’unico brano in grado di superare i questa particolare graduatoria Beggin’ dei nostri Maneskin, che sono stati capaci di confermarsi con un fenomeno a livello globale. Terza Adderall di Popp Hunna, mentre The Kid Laroi e Justin Bieber si sono dovuti accontentare solo del quinto posto con la loro Stay. Tra i nomi di prestigio segnaliamo al nono posto Megan Thee Stallion con Cognac Queen e Cardi B al decimo con Up.

Le canzoni italiane più usate su TikTok

Gli artisti più seguiti in Italia su TikTok nel 2021? Al primo posto sempre loro, i Maneskin, seguiti da Fedez e da Elettra Lamborghini. Seguono nomi meno famosi a livello mainstream, come FishBall, Lilly Meraviglia e Michelangelo Vizzino. Settimo posto per Sfera Ebbasta, ottavo per Il Tre, nono per Alfa e ultimo posto in top 10 per Nuela.

E per quanto riguarda le canzoni? Può sorprendere, ma le canzoni italiane più utilizzate sul social nel nostro paese non sono dei Maneskin. Al primo posto troviamo Splash di MV Killa, Yung Snapp ed Enzo Dong. Seconda Malibu di Sangiovanni e terza Rompo di Villabanks e Boro Boro. Solo quarto posto per Effe di Tony Effe e quinto per Lady di Sangiovanni. Troviamo invece al settimo posto la super hit dei Maneskin, che anticipa Mi fai impazzire di Blanco e Sfera Ebbasta. Lo stesso Blanco è presente anche al decimo posto con Paraocchi, superato anche da La prima estate di Deddy e Mille di Fedez, Lauro e Orietta Berti.