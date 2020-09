Paul McCartney alla Milano Fashion Week: alcuni brani inediti del cantautore ex Beatle risuonano negli ambienti di Stella McCartney.

Nuova musica di Paul McCartney risuona alla Milano Fashion Week. La settimana della moda italiana è allietata da pezzi firmati dallo storico cantautore inglese ex Beatles. In particolare i brani di Paul risuonano negli ambienti della figlia Stella, che ha voluto regalare ai fan una sorta di riunione di famiglia, consentendo ai suoi ospiti di apprezzare anche i lavori della madre Linda.

Canzoni inedite di Paul McCartney alla Milano Fashion Week

Tra le foto di Linda e le anteprime esclusive delle nuove collezioni di Stella, spuntano nei padiglioni della stilista a Milano anche le canzoni inedite di Paul McCartney. E non si tratta di musica da poco, bensì di tre ore di inediti strumentali. Al momento non è musica acquistabile né fruibile tramite web. Può essere ascoltata solo in occasione degli eventi di Stella in alcune boutique europee.

Paul McCartney

I nuovi brani di Paul sono essenzialmente strumentali e possono essere acolstate tramite cuffie Beats o in un photo booth (una cabina fotografica) insonorizzata.

La nuova musica di Paul McCartney

Una grande notizia per tutti i fan dell’ex Beatle, ma non un’esclusiva tutta italiana. I brani di Paul sono infatti disponibili anche a Londra, Parigi, Madrid e Barcellona, città in cui Stella proporrà la stessa esperienza durante la presentazione ufficiale della capsule colelction Autumn Winter 2020.

Non resta che aspettare la fine delle attività promozionali della celebre stilista per poter capire se questa nuova musica del bassista e compositore diventerà anche disponibile per tutti i milioni di suoi fan meno appassionati al mondo della moda.

Di seguito il video di Great Day di Paul: