Canzoni Halloween per bambini: consigli per una playlist

Canzoni di Halloween per bambini: le musiche per i più piccoli per festeggiare al meglio la notte più spaventosa dell’anno.

Felice Halloween! Per i genitori, il 31 ottobre significa divertimento, costumi e caramelle. Per i bambini, invece, fantasmi e goblin. Mentre alcuni adulti evitano il lato oscuro di Halloween, altri lo esaltano. D’altronde questa festa, nata in America e di cultura rigorosamente anglosassone, ma ormai adottata in tutto il mondo, Italia compresa, è amatissima dai più piccoli, che possono divertirsi con maschere travestimenti in grado di renderli mostruosi per una sera. Se hai intenzione di organizzare una festa per i tuoi figli, non scegliere quindi una playlist qualunque. Proviamo a scoprire insieme alcune delle canzoni di Halloween per bambini più adatte alla tua festa, per trascorrere un 31 ottobre da brividi ma non senza divertimento!

Canzoni di Halloween per bambini: le più famose

Stai organizzando una festa con fantasmi, mostri e zucche e vuoi terrorizzare i bambini nel modo più giusto, facendoli divertire molto? Allora cerca di puntare sulle migliori canzoni da cantare ad Halloween. La scelta è davvero vasta, e ce ne sono per tutti i gusti: alcune sono spaventose, altre più divertenti, ma tutte danno il giusto tocco di mistero a un party magico.

Halloween

Fermo restando che molti brani per bambini sono adatti anche ai più grandi, in una playlist per Halloween non può mancare The Monster Mash di Bobby Pickett, canzone classica, allegra e divertente, per far scatenare i più piccoli.

Discorso simile per quasi tutte le canzoni della colonna sonora di Nightmare Before Christmas. Su tutte This Is Halloween, una canzone spettrale, oscura e spaventosa ma in grado di trasformare la festa in qualcosa di indimenticabile.

C’è poi Ghostbusters di Ray Parker Jr., altra canzone molto allegra e in grado di far divertire i più piccoli o tutti i nostalgici del film cult degli anni Ottanta. Discorso simile per un classico come Thriller di Michael Jackson o la sigla della Famiglia Addams.

Oppure, in alternativa, Walking in a Winter Wonderland di Dean Martin, che in realtà sarebbe una canzone di Natale, ma è così fiabesca e invernale da essere perfetta anche per accompagnare il più classico dolcetto o scherzetto.

Canzoni di Halloween per i più piccoli: dove trovarle

Se vuoi far divertire i bimbi più piccoli e non hai alcuna intenzione di spaventarli davvero, puoi comunque cercare dei canti e delle filastrocche di Halloween adeguate sulle varie piattaforme di streaming musicale, da Spotify ad Apple Music, o puoi anche optare per quelle presenti su YouTube.

La scelta è davvero molto ampia: da Baby Shark Halloween a The Skeleton Song, senza dimenticare la Trick or Treat Song e Five Little Monsters. Non ti resta che scegliere quelle che più ti piacciono e rendere la festa dei tuoi figli davvero indimenticabile.