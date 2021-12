Sanremo 2022: i cantanti, le canzoni e gli autori in gara nella prossima edizione del Festival, in programma dall’1 al 5 febbraio.

Il momento sta per arrivare. Il Festival di Sanremo 2022 è alle porte. Dopo la finale di Sanremo Giovani conosciamo per intero il cast dei cantanti Big in gara, ventidue in totale, cui si aggiungono i tre vincitori tra gli emergenti. Ma adesso conosciamo anche il titolo della canzone presentata in concorso e gli autori. Andiamo a scoprire chi saranno gli artisti che si contenderanno la vittoria finale e la possibilità di difendere l’Italia al prossimo Eurovision 2022 di Torino.

Amadeus

Sanremo 2022: canzoni e autori

Achille Lauro con l’Harlem Globe Choir – Domenica

Aka 7even – Perfetta così

Ana Mena (Rocco Hunt – Federica Abbate)

Dargen D’Amico (Dargen – Edwyn Roberts – Gianluigi Fazio – Andrea Bonomo)

Ditonellapiaga con Donatella Rettore (Ditonellapiaga – Rettore – Claudio Rego)

Elisa

Emma – Ogni volta è così

Fabrizio Moro (Fabrizio Moro)

Gianni Morandi (Jovanotti)

Giovanni Truppi (Giovanni Truppi)

Giusy Ferreri

Highsnob e Hu (Highsnob – Hu)

Irama

Iva Zanicchi – Voglio amarti

La Rappresentante di Lista (Veronica Lucchesi – Dario Mangiaracina)

Mahmood e Blanco

Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare

Michele Bravi (Bravi – Cheope – Federica Abbate – Francesco ‘Katoo’ Catitti – Raige)

Noemi (Alessandro La Cava)

Rkomi (Alessandro La Cava – Rkomi)

Sangiovanni – Farfalle (Sangiovanni – Alessandro La Cava)

Le Vibrazioni (Francesco Sarcina – Roberto Casalino – Nico Verrienti)

Di seguito la presentazione dei primi tre big: