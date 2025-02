Canzoni di Sanremo 2025: chi scende e chi sale in classifica

A quasi due settimane dalla conclusione del Festival di Sanremo 2025, emergono chiaramente i gusti del pubblico. Tony Effe ha registrato un crollo dalla 3ª alla 9ª posizione in una settimana, per poi scivolare ulteriormente alla 16ª. Giorgia, invece, ha fatto un balzo in avanti, superando Fedez e conquistando il secondo posto. Lucio Corsi è salito sul podio, passando dalla 4ª alla 3ª posizione. Serena Brancale, con il brano “Anema e Core”, è passata dalla 18ª alla 13ª, e probabilmente continuerà a risalire. Tra le canzoni più vendute, “Incoscienti Giovani” di Achille Lauro si mantiene stabile al quinto posto.

Nella classifica dei singoli più venduti si evidenziano i seguenti brani: 1. “Balorda Nostalgia” di Olly, 2. “La Cura Per Me” di Giorgia, 3. “Volevo Essere Un Duro” di Lucio Corsi, 4. “Battito” di Fedez, 5. “Incoscienti Giovani” di Achille Lauro, e 6. “Cuoricini” dei Coma_Cose.

Nella top 20 delle canzoni più trasmesse in radio, “Balorda Nostalgia” di Olly guadagna due posizioni, mentre “Incoscienti Giovani” di Achille Lauro subisce un calo di due posizioni. “Volevo Essere Un Duro” di Lucio Corsi ha guadagnato tre posti, mentre “Battito” di Fedez ha perso una posizione.

Queste variazioni nelle classifiche mostrano come il favore del pubblico possa cambiare rapidamente nel panorama musicale post-Sanremo.