Le canzoni di Natale più ascoltate su Spotify nel 2021 in Italia e nel mondo: dominano le grandi hit internazionali.

Il Natale è arrivato, ed è tempo di bilanci anche per quanto riguarda le canzoni di Natale più ascoltate di questo 2021, sia in Italia che nel mondo. Spotify ha svelato i suoi dati, per certi versi anche sorprendenti. In controtendenza rispetto al solito, infatti, per quanto riguarda la musica natalizia gli italiani si dimostrano esterofili. Nonostante non manchino grandi canzoni a tema natalizio italiane, o cantate da nostre grandi voci, sono le star straniere a dominare la graduatoria. E davanti a tutti c’è sempre lei, la regina: Mariah Carey.

Mariah Carey

Canzoni di Natale più ascoltate su Spotify in Italia: i dati del 2021

Top 10 tutta straniera per quanto riguarda le canzoni a tema più ascoltate in Italia. Al primo posto c’è sempre Mariah Carey, con la sua All I Want for Christmas is You, da almeno cinque anni a questa parte la più amata canzone di Natale al mondo. Al secondo posto un altro evergreen, Last Christmas degli Wham!, mentre a chiudere il podio ci pensa Michael Bublé con una canzone troppo spesso sottovalutata, It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas.

Uscendo dalla top 3 troviamo altri grandi classici: quarta Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! Nella versione del B. Swanson Quartet con Frank Sinatra; quinta Jingle Bell Rock di Bobby Helms; sesta Feliz Navidad di José Feliciano. Le prime due hit moderne arrivano al settimo e all’ottavo posto: Santa Tell Me di Ariana Grande, ormai un classico, e Snowman di Sia. Torna Michael Bublé al nono posto, con Santa Claus is Coming to Town, mentre a chiudere troviamo Brenda Lee con la storica Rockin’ Around the Christmas Tree.

Altre classifiche sulle canzoni di Natale

Cambiano poco le cose se si guarda alla top 10 internazionali. Il podio è lo stesso rispetto alla classifica italiana, mentre al quarto e al quinto posto troviamo Jingle Bell Rock e Rockin’ Around the Christmas Tree, seguite da Santa Tell Me e dalla prima novità, It’s the Most Wonderful Time of the Year di Andy Williams. Ottavo posto per Snowman di Sia, seguita da due hit moderne: Mistletoe di Justin Bieber e Underneath the Tree di Kelly Clarkson.

Per quanto riguarda le canzoni contemporanee dedicate al Natale, bisogna fare attenzione a una grande new entry che potrebbe prendersi spazio in futuro. Troviamo infatti al primo posto Snowman, seguita da White Christmas di Amy Grant e Santa’s Coming for Us di Sia. Al quarto posto Hallelujah nella versione dei Pentatonix. Quinta debutta Merry Christmas, la hit definitiva di Ed Sheeran ed Elton John.