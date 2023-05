Canzoni della Sirenetta: Mahmood canta In Fondo Al Mar, Halle Bailey canta Part of Your World

Le canzoni della Sirenetta le conosciamo tutti a memoria grazie al film d’animazione del 1989 della Disney e le loro voci sono ben impresse nella nostra memoria. Per questo motivo sentirle cantate da altri interpreti fa un po’ strano.

È il caso di In Fondo Al Mar, celebre brano che nel film canta il granchio Sebastian per far desistere Ariel dal diventare un’umana.

“Vorresti andar sulla terra, non sai che gran sbaglio fai. Se poi ti guardassi intorno

Vedresti che il nostro mar

è pieno di meraviglie,

Che altro tu vuoi di più!

In fondo al mar! in fondo al mar!

Tutto è bagnato è molto meglio credi a me!”

Nel cartone animato del 1989 il brano è stato interpretato nella versione italiana da Ronny Grant, mentre nel live action lo canta Mahmood, chiamato anche a doppiare le parti parlate.

Ecco i due brani a confronto:

Rimanendo in tema canzoni della Sirenetta, ieri l’attrice Halle Bailey – che nel film interpreta proprio Ariel – si è esibita sulle note di Part of Your World a Disneyland.

Con questa voce l’attrice ha smentito tutte le cattiverie che la volevano nel cast “solo perché nera” per accarezzare il “politicamente corretto”. Insomma, non sarà esteticamente la Ariel che tutti abbiamo conosciuto e imparato ad amare, ma dopo anni di polemiche (il film è stato più volte slittato a causa della pandemia che ne ha rallentato i lavori) stic@zzi.

È nata una stella.



Il brano Part of Your World – in italiano Parte Del Tuo Mondo – nella versione del 1989 lo ha cantato Simona Patitucci, mentre nel live action la voce sarà di Yana_C.