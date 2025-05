Canzoni della Settimana: Scopri le Nuove Uscite del 23 Maggio

Benvenuti alla ventunesima edizione di Newsic Friday, dove spiccano i ritorni del brit pop con nomi come Suede, Pulp, Richard Ashcroft e Robbie Williams. Tra gli artisti italiani, si segnalano Fabri Fibra, Rkomi, Olly, e Coma_Cose, arricchendo la settimana con diverse novità musicali. Lo score medio della settimana è di 6,42.

Partendo dalle valutazioni, Nightmares on Wax e Suede si guadagnano un voto di 8,00, rispettivamente per il loro mix di nostalgico e contemporaneo e per l’estetica post-punk emotivamente coinvolgente. I Pulp, con il loro brano teatrale, ottengono anch’essi 8,00. Altre produzioni degne di nota includono Delicatoni & Coca Puma (7,50) e White Lies (7,25), che propongono sonorità innovative.

Benson Boone, Robbie Williams e The Zen Circus si attestano a 7,00, offrendo un mix di melodia e liriche profonde. Fabri Fibra e Tredici Pietro presentano un pezzo critico sulla realtà italiana, ottenendo 7,00, mentre Olly, Rkomi, e Coma_Cose si fermano a 7,00, esplorando temi di autenticità e introspezione.

Altre segnalazioni includono Karol G e Burna Boy, che, pur offrendo brani di qualità, ricevono voti sotto il 7,00 a causa di una mancanza di innovazione. In coda alla classifica si trovano Fred De Palma e Sarah Toscano, con punteggi di 5,00, evidenziando una mancanza di originalità.

