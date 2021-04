Nonostante non ci avrei scommesso un Euro e non sia riuscito a vedere una puntata intera, Canzone Segreta di Serena Rossi in termini di ascolti è andato bene. A parte le fiction dei record, in Rai non ci sono così tanti programmi che riescono a portare a casa il 17% di share. Nella quarta puntata della nuova trasmissione di Rai Uno tra gli ospiti c’era anche Belen Rodriguez.

La bella argentina pare si sia fatta pagare bene da mamma Rai, o almeno questo racconta Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. Il giornalista parla addirittura di ‘cachet da record’. Adesso però vogliamo sapere la cifra esatta!

“Per Belen Rodriguez è un momento d’oro. Recentemente è stata ospite a La Canzone segreta, fortunato programma della prima serata di Rai1 condotto da Serena Rossi. A Viale Mazzini si dice che la showgirl argentina per questa partecipazione abbia ricevuto un cachet record e decisamente fuori mercato. – riporta Blogtivvu – Di quale astronomica cifra stiamo parlando? Ah, saperlo”.

E comunque visto che hanno i big money per i ‘cachet da record’ io con Belen avrei chiamato anche Emma a cantarle una bella Canzone Segreta…

Canzone Segreta: gli ascolti della prima edizione.

1 12 marzo 2021 Luca Argentero, Carlo Conti, Veronica Pivetti, Virginia Raffaele, Franca Leosini 4.168.000 19,34%

2 19 marzo 2021 Romina Power, Ciro Ferrara, Marcella Bella, Carolyn Smith, Mika, Michele Placido 3.984.000 17,37%

3 26 marzo 2021 Raoul Bova, Francesca Fialdini, Claudia Gerini, Paola Perego, Gigi D’Alessio 3.977.000 17,45%

4 9 aprile 2021 Belén Rodriguez, Orietta Berti, Eleonora Daniele, Ornella Muti, Alessio Boni, 3.802.000 16,64%

5 16 aprile 2021 Anna Valle, Enrico Brignano, Valeria Fabrizi, Giancarlo Giannini, Simona Ventura 3.644.000 15,70%

6 20 aprile 2021 Adriano Panatta, Max Giusti, Cristina Parodi 3.029.000 13,50%