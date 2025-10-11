16 C
Da StraNotizie
Canzone napoletana: il progetto di restauro a Napoli

Domenica, alle 19.30 al teatro Sannazaro, si svolgerà l’evento “Avvenne a Napoli”, un progetto che valorizza la canzone classica partenopea, curato da Eduardo De Crescenzo, con Julian Olivier Mazzariello al pianoforte e Federico Vacalebre come narratore. Durante la serata, De Crescenzo riceverà il Premio Masaniello alla carriera nel ventennale dell’iniziativa.

Recentemente, De Crescenzo ha portato “Avvenne a Napoli” a Milano, dove ha riscosso un forte consenso da parte del pubblico. Il progetto si è sviluppato con l’obiettivo di riscoprire il “suono reale” della canzone napoletana, preservandola dai rifacimenti moderni e dalla cultura del karaoke. Inizialmente concepito come un concerto per voce e pianoforte, si è ampliato in un’opera che comprende anche un disco, un libro e un vinile, tutti inseriti in un cofanetto unico. L’opera presenta una selezione di brani dal 1800 al 1950.

De Crescenzo ha chiarito che le concerti di “Avvenne a Napoli” e il suo repertorio cantautorale sono due esperienze distinte, indotte da esigenze artistiche diverse. Sebbene ci siano fan che possano aspettarsi un altro tipo di concerto, il suo intento è di essere sempre chiaro nella comunicazione.

Sull’attuale popolarità della canzone napoletana, De Crescenzo ha espresso scetticismo riguardo alla musica neomelodica, sostenendo che la canzone classica non riceve la giusta attenzione e che non è nemmeno tutelata ufficialmente. Con il suo progetto, spera di colmare queste lacune e far riconoscere la canzone napoletana come patrimonio della musica classica italiana.

Per il futuro, sono previsti concerti a Roma e Aosta nel dicembre del 2025, con la possibilità di nuove tappe anche all’estero. Infine, De Crescenzo ha condiviso le sue tre canzoni napoletane preferite e ha descritto il suo rapporto con Mazzariello come un incontro magico sul palco.

