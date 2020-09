In occasione dell’ottantesimo compleanno di John Lennon, Paul McCartney pubblica una canzone inedita dei Beatles, intitolata Just Fun.

Una canzone dei Beatles – mai ascoltata prima dal pubblico – verrà suonata come parte di una nuova serie radiofonica da Paul McCartney per celebrare quello che sarebbe stato l’ottantesimo compleanno di John Lennon il 9 ottobre.

Il nuovo documentario John Lennon at 80 su BBC Radio 2 vedrà il figlio più giovane Sean parlare al fratellastro Julian e Paul McCartney ed Elton John di suo padre e della sua musica. E durante la loro intervista, Sir Paul suonerà parte di un inascoltato brano dei Beatles chiamato Just Fun.

Paul McCartney omaggia gli 80 anni John Lennon con Just Fun

Nel suo primo programma radiofonico su suo padre, Sean ha parlato con Sir Paul che ha condiviso i suoi ricordi dell’incontro con John e di quanto sia stato fortunato che siano diventati probabilmente i più grandi cantautori del mondo.

Sir Paul, 78 anni, ha affermato: “Ora ci ripenso come un fan, quanto sono stato fortunato ad incontrare questo strano orsacchiotto sceso dall’autobus, che suonava come me… ci siamo riuniti e ci siamo completati a vicenda“.

Passando alla loro collaborazione di scrittura nei Fab Four, il 44enne Sean chiede se c’erano canzoni che a lui e John non erano piaciute o se si sono trovati d’accordo sin dall’inizio. Paul ha risposto: “C’erano alcune canzoni che non erano molto buone…sai, chiaramente giovani cantautori che non sanno come farle“.

Poi ha preso la chitarra e ha suonato un esempio, un estratto di una canzone che non hanno mai registrato – una traccia di Lennon/McCartney mai ascoltata prima, chiamata Just Fun.

Il video di Imagine:

McCartney, Just Fun: qualche curiosità sulla canzone

Solo i fan più accaniti dei Beatles sono a conoscenza dell’esistenza di Just Fun, che si ritiene sia stato scritto alla fine del 1957 o all’inizio del 1958. Viene menzionato brevemente nel film Let It Be quando Sir Paul ricorda di averlo scritto con Lennon, cantandone un verso.

Si dice anche che McCartney abbia talvolta suonato la canzone durante i soundcheck dei concerti da solista ed esiste una versione bootleg della canzone del giugno 2004. La qualità è così scarsa che il testo non può essere decifrato. Si dice che abbia la frase ripetuta “Dicono che il nostro amore era solo divertente“. La canzone non è mai stata pubblicata ufficialmente da Sir Paul o dai Beatles, che hanno venduto oltre 600 milioni di album in tutto il mondo.