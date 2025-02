Canzone di Cristicchi sulla malattia della mamma: un inno all’amore

La canzone di Simone Cristicchi a Sanremo, ‘Quando sarai piccola’, è descritta come un inno all’amore che supera la malattia e ne trova un significato autentico. Alessandro Padovani, presidente della Società italiana di neurologia, ha sottolineato l’importanza del brano nel mettere in evidenza coloro che assistono quotidianamente i malati, in particolare quelli colpiti da disturbi neurologici. La canzone racconta l’esperienza personale di Cristicchi con la madre, Luciana, che nel 2012 ha subito un’emorragia cerebrale a 63 anni, causando danni permanenti. Dopo un lungo periodo in terapia intensiva, la madre si è risvegliata, ma “non è la stessa Luciana di prima. È tornata bambina, ma Luciana sorride, sorride comunque”.

La presentazione dell’Intergruppo parlamentare ‘One Brain’ al Parlamento, dedicato alla tutela delle persone con disturbi mentali e neurologici, coincide con la performance di Cristicchi, evidenziando un crescente interesse e consapevolezza riguardo a queste tematiche in Italia. Padovani conclude affermando che discutere di salute mentale durante il festival di Sanremo non è una coincidenza, ma un riflesso della rilevanza sociale delle malattie mentali e neurologiche nel Paese. La canzone diventa quindi un veicolo per aumentare la sensibilizzazione su questi temi, facendo leva su esperienze personali e emozioni universali.