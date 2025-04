Cantinetta Vino Klarstein: Frigo Refrigerato a Zona Doppia per Vino e Birra, 80L, 29 Bottiglie, Controllo Touch, per Interni ed Esterni, 5-22°C

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

381,99 €

(as of Apr 15, 2025 22:10:39 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione prodotto



1 Il design

2 Volume

3 Dimensioni

Pratico dispenser per bevande

Il vetro UV protegge i viniFunzionamento intuitivoCassetti in metallo rimovibili

2 Zone

Perfect cooling of your favourite wineSelectable storage temperature from 5 to 22 °C

Un elegante punto d’attrazione

Ideale per conservare e presentare i viniComodo pannello di controllo soft-touchSpazio per un massimo di 29 bottiglie di vino

Quale Shiraz fa al caso vostro?

Shiraz 12 Duo

Recensioni dei clienti

4,2 su 5 stelle 1.548

4,2 su 5 stelle 1.548

4,2 su 5 stelle 1.548

4,2 su 5 stelle 1.548

4,2 su 5 stelle 1.548

—

3,0 su 5 stelle 20

Prezzo

381,99 €€381,99

215,99 €€215,99

218,99 €€218,99

263,99 €€263,99

251,99 €€251,99

—

—

Capacità nominale (l)

80

32

42

50

63

24

105

Capacità nominale (bottiglie)

29

12

16

18

24

12

39

Numero di ripiani

5

3

3

5

5

6

9

Numero di zone

2

1

1

1

1

2

2

Controllo

Pannello tattile

Pannello tattile

Pannello tattile

Pannello tattile

Pannello tattile

Pannello tattile

Pannello tattile

Tipo di display

LCD

LCD

LCD

LCD

LCD

LCD

LCD

A quale temperatura esterna massima può funzionare il frigorifero?

Temperatura ambiente ottimale: 16 – 32 °C

I ripiani possono essere rimossi?

Sì, sono regolabili

Qual è il tipo di sistema di raffreddamento del refrigeratore per vino?

Compressore

Lo smaltimento dei vecchi apparecchi è incluso nella fornitura?

No

L’illuminazione può essere accesa in modo permanente?

La luce è accesa solo quando la porta è aperta e si spegne quando la porta è chiusa.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 48 x 43 x 87 cm; 28 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 4 febbraio 2022

Produttore ‏ : ‎ KLARSTEIN

ASIN ‏ : ‎ B09RQQRFYJ

Numero modello articolo ‏ : ‎ TK15-Shiraz-29D

ELEGANZA IN VISTA: Oltre alla porta in vetro che mostra la tua collezione, questa cantinetta vino ha un telaio in acciaio inossidabile e un’elegante illuminazione interna con spazio per champagne che lo rende uno spettacolo visivo in cucina.

MOSTRA LA TUA COLLEZIONE: La nostra cantina vino contiene fino a 29 delle tue migliori bottiglie di vino da condividere con i tuoi ospiti. I frigo bar a temperatura controllata ti aiutano a mantenere sempre freschi i tuoi vini più a lungo.

PER TUTTI I TIPI DI VINO: Temperature incorrette influenzano l’aroma del vino. Questa cantinetta vino rosso ti consente di tenere il tuo vino tra 5-22°C, facilitando la corretta conservazione di rossi, bianchi, rosati, prosecco e altre bevande.

CON CONTROLLI TOUCH: I controlli touch della cantina vino Klarstein, ti consentono di impostare una temperatura costante per la freschezza e la qualità dei tuoi vini. Il display LCD mostra la temperatura interna per il controllo di ogni vino.

OPERATIVITA’ SILENZIOSA: Il motore silenzioso assieme all’elegante design rende la nostra cantinetta vino verticale il miglior frigo vino per la conservazione professionale di vino a casa tua, nei bar, ristorante, sale di degustazione e altro ancora.