Cantine Aperte 2025: Scopri Vini e Eccellenze di Cabras

Il weekend di Cantine Aperte presso la Cantina Contini 1898 di Cabras ha attirato centinaia di visitatori, rivelando un crescente interesse per l’enoturismo e le eccellenze del territorio oristanese. L’evento, organizzato in collaborazione con il Movimento Turismo del Vino, ha offerto la possibilità di scoprire non solo i vini della cantina, ma anche il patrimonio culturale e gastronomico della regione, con degustazioni di prodotti tipici come la bottarga e i mostaccioli.

La bottarga di Cabras, conosciuta per il suo pregio, è stata abbinata alla Vernaccia di Oristano, creando una combinazione gustativa apprezzata dai partecipanti. I mostaccioli, dolci tradizionali profumati di cannella e limone, hanno completato l’esperienza culinaria.

Durante l’evento, si sono svolti laboratori tematici, come “L’oro di Cabras – Bottarga e Vernaccia” condotto da Andrea Balleri e Pino Spanu, che hanno approfondito le tecniche di lavorazione della bottarga. Un secondo laboratorio, tenuto da Silvia Maffei, ha esplorato la preparazione dei mostaccioli, rivelando antiche ricette.

Ad accompagnare le degustazioni, un programma musicale ha incluso un DJ set e il concerto del gruppo Santa Fè Gipsy Style, che ha intrattenuto i visitatori fino al tramonto.

Cantine Aperte, iniziativa che dal 1993 apre le porte delle cantine italiane, si conferma un’importante occasione per connettere produttori e consumatori, promuovendo una cultura del vino sostenibile e di qualità. La Cantina Contini 1898 rimane aperta tutto l’anno per visite e approfondimenti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.viaggiare.net