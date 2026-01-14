Cantina Vino 28 Bottiglie, 5-18°C, LED, Anti-UV

🔥 Offerta Amazon
La Cantinetta Vino WIE: Innovazione e Eccellenza
La WIE è un marchio sinônimo di innovazione e eccellenza, impegnato ad aggiungere qualità e divertimento alla tua vita. La nostra cantinetta vino è progettata per mantenere il tuo vino fresco e conservare il suo sapore unico.
Caratteristiche Principali
- Capacità di 82 litri, ideale per conservare fino a 28 bottiglie di vino standard
- Temperatura regolabile da 5°C a 18°C per mantenere l’ideale temperatura del vino
- Vetro specchiato anti-UV per proteggere il vino dalla luce diretta
- Pannello di controllo Touch con display LED per una facile regolazione della temperatura
- Funzionamento silenzioso e assorbimento delle vibrazioni per una maggiore comfort e sicurezza
Vantaggi Pratici
- Conserva il vino fresco per più tempo grazie alla temperatura costante e al controllo dell’umidità
- Protegge il vino dalla luce diretta e dalle radiazioni UV con il vetro specchiato anti-UV
Nota Importante
Dopo l’arrivo della cantinetta vino, lasciala riposare per 24 ore prima di aprirla. Ciò consente al refrigerante di ritornare al compressore e di prolungare la vita della cantinetta vino.
Garanzia e Assistenza
I prodotti WIE godono di una garanzia di marca eccellente e di un’assistenza clienti affidabile. Se hai domande o problemi durante l’uso, il nostro team di assistenza clienti è sempre disponibile per aiutarti.
