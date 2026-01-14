10.7 C
Roma
mercoledì – 14 Gennaio 2026
Offerte

Cantina Vino 28 Bottiglie, 5-18°C, LED, Anti-UV

Da stranotizie
Cantina Vino 28 Bottiglie, 5-18°C, LED, Anti-UV

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €249.99

⭐ Valutazione: / 5

WIE Wine Cellar, 28 Bottles Refrigerated Wine Cellar, 82L Monotemperature Wine Cellar, Anti-UV Glasses, Touch Control, LED Lighting, 5-18°C

La Cantinetta Vino WIE: Innovazione e Eccellenza

La WIE è un marchio sinônimo di innovazione e eccellenza, impegnato ad aggiungere qualità e divertimento alla tua vita. La nostra cantinetta vino è progettata per mantenere il tuo vino fresco e conservare il suo sapore unico.

Caratteristiche Principali

  • Capacità di 82 litri, ideale per conservare fino a 28 bottiglie di vino standard
  • Temperatura regolabile da 5°C a 18°C per mantenere l’ideale temperatura del vino
  • Vetro specchiato anti-UV per proteggere il vino dalla luce diretta
  • Pannello di controllo Touch con display LED per una facile regolazione della temperatura
  • Funzionamento silenzioso e assorbimento delle vibrazioni per una maggiore comfort e sicurezza

Vantaggi Pratici

  • Conserva il vino fresco per più tempo grazie alla temperatura costante e al controllo dell’umidità
  • Protegge il vino dalla luce diretta e dalle radiazioni UV con il vetro specchiato anti-UV

Nota Importante

Dopo l’arrivo della cantinetta vino, lasciala riposare per 24 ore prima di aprirla. Ciò consente al refrigerante di ritornare al compressore e di prolungare la vita della cantinetta vino.

Garanzia e Assistenza

I prodotti WIE godono di una garanzia di marca eccellente e di un’assistenza clienti affidabile. Se hai domande o problemi durante l’uso, il nostro team di assistenza clienti è sempre disponibile per aiutarti.

Acquista Ora e Conserva il Tuo Vino con Stile!

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.

💼 Altre Offerte Speciali

Cantina Vino 28 Bottiglie, 5-18°C, LED, Anti-UV

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €249.99 ⭐ Valutazione: / 5 WIE Wine Cellar, 28 Bottles Refrigerated Wine Cellar,…

Tappeti Assorbenti per Cani

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €24.11 ⭐ Valutazione: / 5 Amazon Basics Odor Control Charcoal Mats for Dog…

Elastici Jegging Donna Senza Zip

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €21.50 ⭐ Valutazione: / 5 Amazon Essentials Women's Elastic Jegging without Zip with…

Valigia Rigida Navale, Ruote Girevoli

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €65.08 ⭐ Valutazione: 5 / 5 Amazon Basics - Hard Trolley with Swivel…

Peso in ghisa Amazon Basics, kettlebell

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €44.90 ⭐ Valutazione: 5 / 5 Amazon Basics Cast Iron Kettlebell Scopri il…

Articolo precedente
Italia: nuove fusioni bancarie
Articolo successivo
Trump e Israele contro l’Iran
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.