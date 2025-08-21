Cantieri Olimpici Milano-Cortina: ritardi e sfide in Veneto

A 169 giorni dall’accensione della fiaccola olimpica, la situazione dei cantieri per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina è inquietante. In Veneto, sette opere su venticinque non saranno pronte entro la data d’avvio, e quattro delle opere completate saranno solo parzialmente funzionanti. Le informazioni aggiornate provengono dal portale “Open” della Società infrastrutture Milano Cortina, che distingue tra interventi legati agli impianti sportivi e opere di riqualificazione per il territorio.

Degli interventi programmati, nove riguardano i luoghi di gara mentre sedici rispondono a necessità di legacy. Le opere legate agli impianti sono quelle più promettenti, anche se ci sono ancora gare in corso per la posa delle condotte idrauliche e per altri impianti. Il villaggio olimpico di Fiames, invece, avrà una chiusura ritardata per la smantellamento delle strutture temporanee.

In particolare, i cantieri di Longarone e Cortina presentano tempistiche lunghe, con lavori indicati fino al 2032. Altri progetti, come la mobilità integrata a Cortina e la riqualificazione della piazza cittadina, sono ancora in fase di progettazione. Alcuni cantieri stanno cercando di rispettare le scadenze per essere parzialmente operativi prima dell’inizio dei Giochi, ma i ritardi sono evidenti.

Tra le opere che si spera siano pronte in tempo ci sono la ristrutturazione del trampolino e dell’area circostante, con una chiusura definitiva programmata per il prossimo anno. La riqualificazione delle stazioni ferroviarie a Belluno è un altro intervento che si spera di completare prima dell’avvio delle Olimpiadi. Tuttavia, la situazione è complessa, con molti cantieri appena avviati e contestazioni già in corso.