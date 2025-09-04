Cantiere Tram a Bologna: impatti sulla mobilità scolastica

Il Comune di Bologna ha annunciato l’avvio di un cantiere significativo a partire dall’8 settembre, che riguarderà l’allargamento del ponte ferroviario di via di Corticella nell’ambito della realizzazione della linea Verde del nuovo Tram. Questo intervento avrà ripercussioni sulla mobilità, in particolare per gli accessi al plesso scolastico dell’istituto Aldini Valeriani, frequentato da circa 2.500 studenti.

In preparazione per il ritorno a scuola, il Comune, insieme a Tper e SRM, sta lavorando per attivare una fermata di carico in via Sario Bassanelli, vicino alla scuola, per facilitare la salita degli studenti sulle linee urbane scolastiche 180 e 181 dopo le lezioni. Durante l’ingresso del mattino, invece, gli studenti potranno utilizzare la fermata “Villa Erbosa” su via dell’Arcoveggio per accedere al trasporto pubblico.

Inoltre, l’amministrazione comunale ha voluto chiarire alcune notizie infondate circolate sui social riguardo ai cantieri del Tram. Sono state diffuse due affermazioni false: la prima sostiene che ci siano errori nella posa dei binari in via Ugo Bassi, portando a una nuova chiusura della strada; la seconda afferma che il tram non potrà attraversare il ponte di via Matteotti. Il Comune ha categoricamente smentito entrambe le voci, definendole prive di fondamento.