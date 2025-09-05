Cantiere di lavoro in Piemonte per disoccupati locali

Si invitano i candidati disoccupati a partecipare al Cantiere di lavoro per n. 3 posti disponibili nei comuni di Frassinetto e Pont Canavese. Gli interessati devono presentarsi presso la sede dell’Unione Montana Valli Orco e Soana, in Piazza 25 Aprile n.2 a Pont Canavese, il giorno lunedì 15 settembre alle ore 15:30.

Per partecipare, è necessario portare i seguenti documenti:

– Domanda di partecipazione compilata e firmata

– Copia di un documento di identità valido

– Copia del codice fiscale

– Estratto conto aggiornato dei contributi INPS (ECOCERTINPS)

– Indicazione dell’IBAN, specificando il numero, se è di Banca o Posta e la filiale di riferimento

In aggiunta, è disponibile l’avviso pubblico e il modulo di domanda di partecipazione per i Cantieri di Lavoro Over 45, entrambi scaricabili in formato PDF.

Il modulo di domanda deve essere compilato dal candidato e restituito al Comune di residenza entro le ore 12:00 del 15 settembre.