Cantiere di lavoro a Motta de’ Conti per reinserimento sociale

A Motta de’ Conti, lunedì 1° settembre inizierà un nuovo cantiere di lavoro finanziato dalla Regione Piemonte. Il Comune è stato scelto come beneficiario del progetto regionale volto ad aiutare l’inserimento lavorativo di persone in difficoltà sociali ed economiche.

Il sindaco Emanuela Quirci ha sottolineato l’importanza di questi contributi regionali, che supportano non solo i lavoratori del cantiere, ma anche l’amministrazione comunale, offrendo un aiuto concreto per la pulizia e manutenzione del paese. Marinella Volpi, consigliera comunale e capogruppo di maggioranza, è stata attivamente coinvolta nella progettazione e nella rendicontazione dei cantieri di lavoro, ricevendo meriti per il raggiungimento di questo obiettivo.

A partire da lunedì, la persona selezionata per il cantiere inizierà a lavorare per 30 ore settimanali.