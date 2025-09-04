Cantiere di Lavoro a Carignano per Disoccupati Over 58

È stata avviata la presentazione delle domande per il Cantiere di Lavoro “over 58” a Carignano, dedicato a due disoccupati, uno uomo e una donna.

Il modulo di domanda è disponibile presso l’ufficio Protocollo del Comune di Carignano, situato in via Frichieri 13, e può essere scaricato anche dal sito ufficiale del Comune nella sezione dedicata a sovvenzioni e contributi.

Le domande devono essere consegnate di persona all’ufficio Protocollo oppure inviate via e-mail, allegando una copia del documento d’identità, all’indirizzo [email protected]. Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 26 settembre.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’ufficio al numero 011 9698414, con orari di apertura dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 16, e il venerdì dalle 9 alle 12.