Cantautori in Tour a Marina di Grosseto

Da stranotizie
Il progetto “Cantautori in Tour” fa tappa a Marina di Grosseto, ideato e diretto da Rosalba Sonori. Venerdì prossimo, 12 dicembre, alle ore 21.15, lo spettacolo sarà all’hotel Terme Leopoldo II di Marina di Grosseto.
Lo spettacolo alterna cantanti, ballerini, performer, musicisti e narratori che si succedono sul palco, guidati da Carlo Sestini.
La squadra artistica è composta da vari artisti, tra cui Orsola Vigorito, videomaker, Agata Florio, narratrice, Marco Galliani, performer, Pietro Rizza, musicista, Michele Gestri, cantante, Francesca Silvia Palermo, insegnante Etoile Pole and Dance, Cecilia Sonori, insegnante di Danza Orientale, Noemi Governatori, allieva Etoile Pole and Dance, Melissa Iovene, allieva Etoile Pole and Dance, Massimiliano Fabrizi, ballerino, Stefano Chisci, musicista, Elisabetta Cima, cantante, e Rosalba Sonori, ideatrice del progetto.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

