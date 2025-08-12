Cantanti torinesi famosi nel mondo: storie e successi

La musica italiana ha sempre avuto una forte risonanza internazionale, con artisti che hanno saputo emergere oltre i confini nazionali. Torino, in particolare, ha dato vita a diversi interpreti e produttori di successo, riconosciuti in tutto il mondo.

Umberto Tozzi, nato nel 1952, ha iniziato la sua formazione musicale nella parrocchia di Gesù Adolescente. Negli anni ’70 ha raggiunto la fama con diversi brani, tra cui uno che è diventato un grande successo a livello mondiale grazie a una cover in inglese, conquistando le classifiche in paesi come USA e Regno Unito.

Rita Pavone, torinese del 1945, iniziò la sua carriera esibendosi nei locali della sua città. Dopo aver vinto il Festival degli sconosciuti di Ariccia, ha costruito una carriera internazionale, incidendo canzoni in più lingue e guadagnando popolarità in Francia con un brano del 1972, che le ha permesso di esibirsi all’Olimpia di Parigi.

Gabry Ponte, nato nel 1973, è diventato famoso alla fine degli anni ’90 con gli Eiffel 65. Il loro brano dance ha venduto oltre 10 milioni di copie, portandoli a esibirsi in più di 500 concerti nel mondo e a ricevere una nomination ai Grammy Awards.

Gigi D’Agostino, torinese del 1967, ha iniziato come DJ in discoteche locali, per poi affermarsi con produzioni dance che hanno segnato un’era, incluso un brano del 2000 che ha raccolto oltre 300 milioni di visualizzazioni online.

Infine, Renato Rascel, nato a Torino nel 1912, è divenuto noto per un famoso brano del 1954, interpretato da nomi del calibro di Bing Crosby e Dean Martin, che ne hanno fatto un simbolo della canzone italiana nel mondo.