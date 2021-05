Amici 2021: i cantanti finalisti, Aka7even, Sangiovanni, Deddy e Tancredi, sono stati messi sotto contratto dalle case discografiche.

L’edizione 2021 di Amici di Maria De Filippi non potrà che essere ricordata anche per i clamorosi successi di molti dei cantanti in gara. Non è un caso molte delle canzoni inedite presentate nel corso del talent sono state protagoniste negli ultimi mesi delle classifiche di streaming. E così, a due settimane dalla grande finale, quattro dei cantanti ancora in gara sono già stati messi sotto contratto da importanti case discografiche.

Amici 2021: i cantanti sotto contratto dalle case discografiche

I quattro artisti che si sono messi in luce in questa edizione di Amici sono Aka7even, messo sotto contratto dalla Columbia Records, Deddy e Tancredi, scelti dalla Warner Music Italy, e Sangiovanni, che ha accettato la proposta della Sugar Music.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/AmiciDiMariaDeFilippi

Chi sono i cantanti di Amici messi sotto contratto

Aka7even, all’anagrafe Luca Marzano, è un 20enne originario di Vico Equense, in provincia di Napoli. Già nel 2017 aveva provato a entrare in un talent, X Factor, senza però riuscire a brillare. Ad Amici le cose sono andate diversamente, e con l’inedito Mi manchi ha ottenuto già un disco d’oro:

Sangiovanni, all’anagrafe Damian Giovanni Pietro, è invece il 18enne vera rivelazione di questa edizione, apprezzato fin da subito dai fan del talent. Già prima delle selezioni del talent aveva fatto parlare di sé per due singoli pubblicati, ma ha trovato la sua dimensione solo nella scuola grazie al brano Gucci Bag. La svolta totale è arrivata però con Lady, disco di platino e maggior successo di questa edizione del talent.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/AmiciDiMariaDeFilippi