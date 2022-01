La squadra del cuore dei cantanti di Sanremo 2022: per quale club fanno il tifo i protagonisti della prossima edizione del Festival.

Ci siamo. Manca ormai solo una manciata di giorni all’inizio del Festival di Sanremo 2022, il secondo del periodo di pandemia, ma stavolta ‘a porte aperte’, con il pubblico al proprio posto in sala. Sono tantissime le voci, i sussurri, i pettegolezzi e le curiosità che stanno nascendo nella mente degli spettatori.

Ad esempio, per gli appassionati del mondo del pallone, c’è solo una domanda alla quale rispondere per poter scegliere a chi dare il proprio supporto durante la kermesse: per quale squadra tifano i cantanti di Sanremo 2022? Juventini, milanisti, interisti e non solo: come sempre, ce n’è per tutti i gusti. Andiamo a fare un riepilogo generale.

I cantanti di Sanremo 2022 per quale squadra tifano?

Se il padrone di casa, Amadeus, è notoriamente uno sfegatato tifoso dell’Inter, come anche la sua fedele spalla Fiorello, quest’anno in dubbio nella partecipazione, la fede calcistica dei partecipanti a Sanremo è più variegata. D’altronde, veniamo da un festival che ha visto trionfare una band con un derby in famiglia, i Maneskin, per metà romanisti, per metà laziali. Evidente che il tifo non sia sempre un collante.

Amadeus

Partiamo dai campioni d’Italia in carica, nonché osservati speciali da parte di Amadeus, ovvero gli interisti. Siamo sicuri della fede nerazzurra della friulana Elisa, già vincitrice e data tra i favoriti. Ma interista sfegatato, anche se non guarda molte partite, è uno degli ultimi aggregati al cast dei venticinque, il giovane Tananai.

Aria di derby per il direttore artistico, con ben quattro concorrenti tifosi o simpatizzanti del Milan: Le Vibrazioni, che sostengono apertamente i colori rossoneri ormai da anni; Sangiovanni, che divide la sua passione anche con l’NBA (dove tifa Boston Celtics); Irama, già protagonista nel 2021, tifoso del Milan con un derby in casa, visto che il padre è interista; Rkomi, rapper dell’hinterland milanese ma rigorosamente e fedelmente rossonero. E si può aggiungere anche Ana Mena, che secondo i rumor di gossip avrebbe una storia d’amore con il calciatore milanista Brahim Diaz.

Ana Mena

Meno ricca la pattuglia dei tifosi della Juventus. Di fatti, l’unica certa simpatizzante bianconera è quest’anno Emma Marrone. Mancano quest’anno i romanisti, ma sono presenti due laziali tra loro diversi: Fabrizio Moro, che non ha mai nascosto la fede biancoceleste; Achille Lauro, che simpatizzava per gli aquilotti quando era ragazzo, e aveva Mihajlovic come idolo, ma che negli ultimi anni ha perso di vista il mondo del pallone. Napoletano doc, anche se non particolarmente ferrato per quanto riguarda il calcio, è Massimo Ranieri, che non ha mai nascosto la sua simpatia azzurra. Mentre solo simpatizzante azzurra, per questioni musicali (una sua canzone è diventata un coro), è la romana Noemi.

Tra le altre spiccano due tifosi doc del Bologna, entrambi facenti parte della vecchia guardia: Iva Zanicchi e soprattutto Gianni Morandi, che è stato anche presidente onorario dei rossoblù. E c’è poi Donatella Rettore, veronese e tifosa sfegatata dell’Hellas Verona. Per il resto, al di là della simpatia per l’Italia che bene o male tutti hanno mostrato, specialmente nell’estate di Euro 2020, non conosciamo la fede calcistica degli altri protagonisti, almeno per il momento.

Ospiti tifosi a Sanremo 2022

Anche tra gli ospiti di quest’anno si nascondono però dei tifosi più o meno palesi. C’è ad esempio come co-conduttrice per una serata Sabrina Ferilli, lei sì vera romanista. E poi parteciperà per la prima volta Checco Zalone, juventino innamorato che scrisse anni fa anche una canzone per la sua squadra del cuore. Si aggiunge alla lista Cesare Cremonini, appassionato di sport, tifoso di Valentino Rossi e Roberto Baggio, sostenitore del suo Bologna ma anche simpatizzante della Roma. E vale la pena aggiungere anche Laura Pausini, una grandissima tifosa del Milan, per la gioia di uno sconfortato Amadeus, mai come in questa edizione circondato da amici rossoneri.

Di seguito la splendida Marmellata #25 di Cesare Cremonini: