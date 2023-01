Cantanti rivelazione del 2023: le previsioni di Shazam

Con la consueta playlist annuale, Shazam ha svelato chi saranno i cantanti rivelazione del 2023 secondo le previsioni.

Vuoi sapere chi sarà la nuova star della musica del 2023? A rivelartelo ci pensa Shazam. La nota piattaforma basata sul riconoscimento delle canzoni ha pubblicato, come di consueto, la propria playlist, svelando chi sono i cinque artisti che hanno il potenziale per poter sfondare a livello globale. Previsioni basate su dati che sembrano dare grande fiducia a cinque nomi, conosciuti o meno conosciuti, che potranno imporsi in tutto il mondo. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Shazam: i cinque cantanti rivelazione del 2023

Nella playlist sono presenti cinquanta brani di artisti che, dopo essere cresciuti in maniera evidente nell’anno che ci siamo appena lasciati alle spalle, sono pronti a spiccare il volo nei prossimi mesi. Tra questi, spicca il nome di un’artista che non solo ha già partecipato all’Eurovision Song Contest, ma in Italia è diventata famosa anche per il duetto con uno dei più amati rapper italiani, Alfa: stiamo parlando dell’armena Rosa Linn.

Microfono

Meno conosciuti, almeno in Italia, gli altri artisti nella top 5 di questa playlist. Troviamo infatti nomi come Ice Spice, charlieonnafriday, Young Miko e Benson Boone. Per quanto riguarda gli artisti che invece stanno guadagnando popolarità a livello locale, Shazam ha posto l’attenzione su Carterefe, Adé, Munic HB, Natori e Keityn.

Le previsioni di Shazam

Basate sui dati e gli algoritmi predittivi della piattaforma, revisionati e uniti con l’esperienza del team editoriale di Apple Music, la playlist di Shazam è solitamente capace di indicare con discreta correttezza i talenti pronti a spiccare il salto di qualità. Basti pensare al successo avuto negli ultimi mesi da Ayra Starr, che era stata indicata dalle previsioni per il 2022 lo scorso gennaio dalla piattaforma.

Come lei, anche altri artisti hanno ottenuto una crescita dei propri ascolti superiore al 100% (si arriva fino al +696% di Lojay): in particolare questo exploit ha riguardato Ivan Cornejo, DannyLux, Mina Okabe e La Zarra. Insomma, i dati di Shazam vanno tenuti in grande considerazione: tra i nomi che abbiamo appena fatto potrebbe infatti nascondersi la nuova Lady Gaga o Billie Eilish.

Di seguito il video di No Clarity di Ice Spice: