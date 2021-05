Il programma previsto per il Pistoia Blues 2021: ecco i cantanti che vi parteciperanno e dove acquistare i biglietti.

Dall’8 a 15 luglio si terrà il Pistoia Blues Festival 2021. Otto appuntamenti che permetteranno agli amanti del genere di ritornare in piazza per ascoltare gli artisti che apprezzano, nonostante le varie restrizioni previste per la pandemia di Coronavirus. La capienza in piazza è fissata a mille posti, aumentabili qualora la situazione a Roma cambi. I posti sono tutti a sedere e ai partecipanti è richiesto di indossare la mascherina e di mantenere le distanze di sicurezza per tutte le esibizioni.

Francesco De Gregori

Pistoia Blues 2021, gli artisti della manifestazione

L’evento del Pistoia Blues 2021 è ricco di eventi molto interessanti, che sono stati curati da Giovanni Tafuro per l’associazione Blues In e dal Comune di Pistoia e da Chianti Banca che sostengono questa manifestazione musicale con determinazione e forza. La rassegna Storytellers – Suoni d’autore sarà aperta dai seguenti artisti:

8 luglio: Fulminacci;

9 luglio: Subsonica;

10 luglio: Motta;

11 luglio: Ghemon

12 luglio: Francesco De Gregri

13 luglio: Frah Quintale e Venerus

14 luglio: Iosonouncane.

Oltre agli appuntamenti, previsti per luglio, ne saranno aggiunti altri a settembre, che celebreranno – in maniera più incisiva il genere blues che molto si lega alla città di Pistoia che ne ospita il festival. In questa occasione, oltre alla musica, i partecipanti potranno anche assistere alla presentazione del libro che celebra i 40 anni della manifestazione musicale, raccontata da chi l’ha vissuta, sia come spettatore che come protagonista.

Dove acquistare i biglietti

Anche se la manifestazione musicale avrà luogo, nonostante la pandemia di COVID-19 ancora in corso, è stata comunque sospesa l’edizione della Giostra dell’Orso, in quanto non si potrebbe garantire agli spettatori una fruizione ottimale dello spettacolo, come è tradizionalmente avvenuto nel corso degli anni, poiché non si può procedere al montaggio delle tribune. Sul sito del festival è possibile consultare il programma completo della manifestazione musicale. I biglietti, infine, possono essere acquistati, a partire dal 20 maggio 2021, su TicketOne e presso i circuiti adibiti alla vendita.