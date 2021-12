Cantanti italiani più seguiti sui social nel 2021: al primo posto c’è Fedez, il re degli artisti influencer nel nostro Paese.

Fedez supera tutti. E non poteva essere altrimenti. Nella classifica dei cantanti italiani più seguiti nel 2021 al primo posto c’è ovviamente il rapper milanese. Un artista che, al di là della carriera musicale, si è saputo costruire una credibilità soprattutto su Instagram e Twitter grazie alle sue considerazioni sull’attualità ma anche e soprattutto alle sue beghe familiari con la moglie Chiara Ferragni e i figli, oltre ai tanti progetti televisivi in cui si è impegnato in questi mesi. Ma chi lo segue più da vicino in questa speciale graduatoria?

Fedez

Classifica dei cantanti italiani più seguiti sui social nel 2021

A dare il dato ufficiale è stato l’Osservatorio Social Vip, che prende in esame il volume del seguito ottenuto dagli artisti su Facebook, Twitter e Instagram (non ancora TikTok). In generale, Fedez è il personaggio dello spettacolo italiano più seguito, anche più di Michele Morrone e Belen Rodriguez.

Il totale dei fan dell’artista milanese è di più di 18 milioni di follower, la maggior parte dei quali su Instagram, dove supera i 13 milioni di fan. Ma a seguirlo da non molto lontano è un altro straordinario nome della nostra musica, conosciuto in tutto il mondo.

Di seguito il post di auguri natalizi del rapper:

Laura Pausini dietro Fedez

Non poteva che essere Laura Pausini la seconda star della musica più seguita sui social con un totale di 15 milioni di follower, di cui più della metà su Facebook (anche a sottolineare la differenza d’età tra la media dei follower del rapper e quelli della cantante di Solarolo). Terza posizione per Emma Marrone, che supera gli 11 milioni di follower in totale, di cui 5,2 su Instagram.

Fuori dal podio per quanto riguarda il mondo della musica è Elettra Lamborghini con 8,6 milioni di follower, quasi tutti su Instagram, l’unico social che utilizza con costanza. A seguire Jovanotti, che chiude la top 5 con una distanza di soli 200mila follower da Elettra, e una composizione eterogenea: 3 milioni su Twitter, più di 2 e mezzo su Facebook e quasi 2 milioni su Instagram.