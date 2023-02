Cantanti famosi scartati da Amici: da Arisa a Ultimo

I cantanti scartati da Amici che sono diventati famosi attraverso altri percorsi: da Arisa a GionnyScandal, ecco i talenti che ce l’hanno fatta anche senza il talent.

Sei stato scartato da un talent? Non devi disperarti. Tra gli artisti che non sono riusciti a entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi ci sono stati infatti in vent’anni tantissimi nomi di rilievo che hanno poi conquistato il loro spazio nella musica italiana anche senza il trampolino del talent. Scopriamo insieme quali sono i cantanti scartati da Amici che c’e l’hanno fatta.

I cantanti famosi scartati da Amici

Il nome che più ha fatto rumore è quello di Arisa, che di Amici di Maria De Filippi nel 2020 è diventata addirittura una professoressa. Lo ha raccontato la stessa Maria nel corso di una puntata: “Tanti anni fa Arisa venne a fare i provini di Amici e qualche imbecille alla porta non la fece entrare perché decise che non era telegenica. A me lei non arrivò mai perché aveva gli occhiali e l’avevano giudicata non telegenica. Non le fecero superare neanche la sbarra di Cinecittà. Non è che si è arresa perché non è entrata ad Amici, è andata avanti“.

Arisa

Ma Arisa è in buona compagnia. Tra gli artisti che non sono riusciti a ‘sfondare’ tramite la scuola di Canale 5 c’è ad esempio anche il cantautore di maggior talento tra quelli usciti negli ultimi anni dalla scena emergente: Ultimo. Il cantautore dei record tentò di entrare con la sua etichetta, la Honiro, che nel talent aveva già lanciato Briga. Ma qualcosa andò storto. Spiega la De Filippi: “Tre anni fa passò Ultimo ad Amici, chi fece le selezioni all’epoce non se ne accorse. Mi è dispiaciuto, ci siamo scritti. Ci sentiamo anche ora al telefono, io e lui abbiamo un ottimo rapporto“.

Ultimo

Storia simile anche per Chiara Galiazzo, che poi è riuscita a vincere X Factor. Dei no sono però arrivati anche a delle grandi protagoniste di Amici, come Alessandra Amoroso e Giordana Angi. Quest’ultima ha dovuto provare tentare di entrare nella scuola addirittura cinque volte.

Lettura sbagliata anche per Tony Maiello, che poi riuscì a partecipare a X Factor. Lo stesso Marco Carta inizialmente non venne preso, per poi rimettersi in gioco qualche anno dopo arrivando fino alla vittoria. Tra gli ultimi svarioni della scuola c’è poi quello relativo a GionnyScandal. L’emo trapper tentò di entrare nella scuola, arrivò alla sfida pomeridiana ma perse con i Metrò. Poco dopo firmò coon l’Universal.

