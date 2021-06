Music Awards 2021 all’Arena di Verona: cantanti e protagonisti dello show musicale condotto da Carlo Conti, Vanessa Incontrada e Nek.

Tornano anche nell’estate 2021 i Music Awards, i premi musicali condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Lo show andrà in onda pure stavolta dall’Arena di Verona e sarà trasmesso in prima serata su Rai 1. Si tratta della 15esima edizione, che per il momento non ha ancora uno sponsor sicuro, come è avvenuto in precedenza (per undici anni è stato Wind a dare il nome alla kermesse, negli ultimi due è toccato a Seat). Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questa nuova edizione dello show.

Music Awards 2021: il programma e i presentatori

Padroni di casa delle ultime nove edizioni, sono stati confermati anche per il 2021 Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Per l’attrice spagnola si tratta addirittura dell’undicesima presenza in quindici anni di Awards, numeri da record. A un anno dall’edizione speciale dedicata ai lavoratori dello spettacolo, in questa estate si tornerà al format classico, con i premi che saranno destinati ai cantanti che si sono maggiormente distinti negli ultimi dodici mesi.

Carlo Conti

Ci sarà spazio dunque per tutti i big della nostra musica, artisti da dischi d’oro e platino, ma anche giovani promesse che hanno saputo conquistare spazio in questi ultimi dodici mesi. Ma quando andrà in onda lo show? Le date fissate quelle del 9 e 10 settembre, mentre il 12 ci sarà un appuntamento pomeridiano, a partire dalle 16 e condotto da Nek. Le prevendite per le due serate sono aperte dal 28 giugno sul sito Friendsandpartners.it.

Cantanti Music Awards 2021

Ma chi saranno i grandi protagonisti della nostra musica condotti in questa rassegna? Al momento non sono stati annunciati nomi, ma è probabile che possano trovare spazio tutti gli artisti che sono riusciti a conquistare certificazioni importanti negli ultimi mesi. In tal senso, c’è attesa per i Maneskin. Ci saranno anche i vincitori del Festival di Sanremo e dell‘Eurovision nel cast? Lo scopriremo solo tra qualche settimana.

