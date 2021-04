La pandemia da Covid frena ancora il Concertone: ecco il programma e tutti i dettagli su come si svolgerà il tradizionale Concerto del Primo Maggio nel 2021.

Il Covid ferma il Concerto del Primo Maggio anche nel 2021. Come già lo scorso anno, anche quest’anno a causa della pandemia non ci sarà il tradizionale Concertone a piazza San Giovanni. L’evento deve fare i conti con le attuali regole, e così per il 2021 sembrerebbe essere stato scelto un format modulare, che permetta lo svolgimento secondo le chiusure previste in data 1° maggio. Ecco quali sono le ipotesi previste ad oggi, secondo quanto riferito da Adnkronos.

Concerto del Primo Maggio 2021: come si svolgerà

Spiega Massimo Bonelli, organizzatore dell’evento, ai microfoni dell’agenzia di stampa: “A differenza dell’anno scorso, quando la pandemia e il primo lockdown ci presero di sorpresa. quest’anno abbiamo avuto del tempo per prepararci, anche se la preparazione contempla comunque più opzioni“.

concerto

La certezza, stando alle parole di Bonelli, è che il Primo Maggio si farà, e che sarà all’insegna dell’agilità produttiva. Ma al momento, a poco più di due settimane di distanza, non è ancora chiaro quale sarà il format effettivamente scelto, né quali artisti saranno coinvolti.

Le ipotesi per il Concerto del Primo Maggio 2021

Sempre Bonelli ha chiarito ai microfoni dell’Adnkronos che al momento sarebbero tre le formule al vaglio. Una, più ottimistica, prevederebbe la presenza di pubblico distanziato nella consueta location di piazza San Giovanni. Difficile possa però vedersi realizzata. La seconda, una formula intermedia, prevederebbe invece l’assenza di pubblico ma collegamenti da piazza San Giovani con altri stage o location per le performance degli artisti.

La terza è invece quella più costrittiva. SI tratterebbe della formula ‘zona rossa’, molto simile a quella dello scorso anno, con coonoduzione in studio e collegamenti da varie location al chiuso, comprese case o studi personali. DI seguito un video riassuntivo dell’edizione 2020: