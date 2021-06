Radio Bruno Estate 2021: cast, ospiti, cantanti, tappe e date dello show in programma a Modena, un evento che porta in Emilia la grande musica italiana.

Come già nel 2020, anche nel 2021 torna Radio Bruno Estate, l’evento live che porta la musica dal vivo in Emilia-Romagna. Con l’emergenza Covid che ha allentato la morsa, gli organizzatori hanno messo in piedi una kermesse in due giorni nella cornice di piazza Roma a Modena, con protagonisti quasi tutti i grandi cantanti che concorrono al titolo virtuale del ‘tormentone’ estivo. Da J-Ax a Madame, non manca davvero nessuno. Scopriamo insieme il cast completo e tutte le informazioni per poter assistere all’evento.

Radio Bruno Estate 2021: cast e cantanti

L’evento organizzato da Radio Bruno è in tutto e per tutto speculare rispetto a Battiti Live, la kermesse estiva organizzata da Radio Norba in Puglia. E anche i cantanti che parteciperanno al doppio show sono all’incirca gli stessi.

Federico Rossi

Sono attesi infatti sul palco:

– Nek

– J-Ax e Jake la Furia

– Takagi e Ketra con Giusy Ferreri

– Mahmood

– Boomdabash con Baby K

– Annalisa e Federico Rossi

– Fred De Palma

– Sangiovanni

– Noemi

– Elettra Lamborghini

– Rocco Hunt e Ana Mena

– Madame

– Dotan

– The Kolors

– Shade

– Gaia

– Aka 7even

– Deddy

– Ernia

– Sottotono

– Mr. Rain

– Emma Muscat e Astol

– Rkomi

– Federica Carta e MyDrama

– Aiello

– Tancredi

– Gaudiano

– Il Tre

– Gio Evan

– Lil Jolie

Radio Bruno Estate 2021 a Modena

Come spiegato dagli organizzatori, l’obiettivo è quello di ripartire tutti insieme con la musica. La divisione dei cantanti e del cast per ogni singola serata sarà ufficializzata dal 1° luglio, e contestualmente sarà possibile acquistare i biglieltti su VivaTicket.it. L’evento sarà aperto a soli mille spettatori seduti in posti numerati. Un organizzazione molto simile a quella andata in scena senza alcun problema già lo scorso anno.

A condurre le due serate ci saranno Barbara Pedrotti ed Enzo Ferrari, e per assistere ai concerti ci si potrà sintonizzare su Radio Bruno in radio e tv (canali 256 e 71 del digitale terrestre) oltre che, ovviamente, sui social. Insomma, con le giuste misure di sicurezza, anche quest’anno la grande musica riscalderà l’estate modenese.

Di seguito il video di Regole di Lil Jolie con Carl Brave: