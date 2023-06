Cantante vomita una battuta infelice contro Emma e scoppia la polemica

Tony Effe e Emma Marrone stanno scalando le classifiche con la loro hit estiva Taxi sulla Luna e ieri un loro collega ha fatto una battuta infelice sul loro conto. Un cantante durante una diretta con i fan ha vomitato una frase davvero triste sulla Marrone. Wayne Santana mentre era in live su Instagram ha letto una domanda di un utente: “Ma Tony Effe si sta s*****do Emma Marrone?“. Il rapper tra una risata e l’altra ha risposto: “Oddio ma spero di no bro, spero che lui non stia messo così male bro“. La cantante di Mezzo Mondo per il momento non ha replicato, ma c’hanno pensato centinaia di utenti, che sui social hanno commentato quanto successo.

Wayne Santana, la polemica dopo le parole del cantante.

Ovviamente il filmato in questione sta facendo il giro di Twitter e TikTok e sono moltissimi gli utenti che in queste ore hanno commentato le parole di Wayne Santana.

“In verità si è descritto da solo. Per me un’artista che a pochi giorni dall’uscita del suo singolo, invece di pensare alla musica e a come far girare il pezzo, fa questa uscite sui social cade in basso”. “Ah questo cafone, maleducato fa musica? Si è fatto proprio una bella pubblicità. Emma una grande donna ed è una grande artista proprio per questo, magari ci fossero più esseri umani come lei in questo mondo malato”. “A me piacerebbe capire perché Tony sarebbe messo male se fosse stato più che amico di Emma?! Quella frase poteva davvero evitarla”. “Che poi sono pure fandonie visto che lei è bellissima, ma resta una battuta infelice a dire a chiunque”. “Già che ha letto una domanda del genere in diretta questo la dice lunga e poi la risposta è stata pure peggio”. “E questo qui chi è? Comunque che tristezza di battuta ragazzi”.

