Cantante vince ai Grammy Awards e subito dopo viene arrestato all’evento

Tre Grammy (miglior performance rap, canzone rap e album rap dell’anno), applausi e complimenti dei colleghi e poi l’arresto, quella di ieri è stata una serata decisamente indimenticabile per un noto cantante americano. Killer Mike subito dopo aver ritirato i tre premi è stato raggiunto da alcuni agenti di polizia alla Crypto Arena, che l’hanno fermato e gli hanno messo le manette. Il rapper è stato portato via dall’evento e caricato su un’auto delle forze dell’ordine. Dietro l’intervento della polizia ci sarebbe un alterco avvenuto proprio ai Grammy Awards.

After winning three #GRAMMYs tonight, Rapper Killer Mike was arrested in the arena. pic.twitter.com/0lIqZqS8kI — Pop Crave (@PopCrave) February 5, 2024

Killer Mike, il cantante è sotto interrogatorio.

People Magazine ha contattato la Polizia di Los Angeles per capire i motivi dell’arresto. Gli agenti si sono limitati a dire che alla Crypto arena c’è stato uno scontro fisico e che sono stati chiamati per un’aggressione: “In questo momento l’individuo che abbiamo arrestato è sotto interrogatorio e le indagini sono in corso. Nessuna informazione ulteriore può essere rilasciata adesso“.

Anche TMZ ha confermato la tesi della lite. Secondo il noto sito di gossip il cantante avrebbe avuto uno scontro molto duro con una guardia di sicurezza: “Fonti delle forze dell’ordine ci hanno detto che killer Mike è stato arrestato dopo aver affrontato fisicamente una guardia di sicurezza durante l’evento. Pare che il rapper abbia fatto delle richiesto alla guardia e che dopo un botta e risposta ci sia astato un alterco fisico. Siamo anche riusciti a trovare un video della litigata, non sembra affatto una rissa, ma più una discussione molto tesa. Le nostre fonti all’interno della Polizia ci hanno anche rivelato che gli agenti stanno interrogando Mike e che presto faranno delle domande anche ad altri presenti. Questo perché stanno cercando di capire meglio quello che è successo ieri sera ai Grammy“.

Dal palco dei Grammy alla stazione di Polizia, il passo è stato breve per questo Mike.