Cantante sul caso Morgan: “Schifo in questo ambiente, ora cadranno tutti”

Grazie a Selvaggia Lucarelli adesso il pubblico è venuto a conoscenza della denuncia fatta da Angelica Schiatti nei confronti del suo ex Morgan. L’avvocato della cantante ha parlato di stalking, ma ha anche mosso altre accuse, Marco Castoldi infatti avrebbe inviato messaggi in cui ha augurato la morte a Calcutta: “Gli ha augurato di morire come sua mamma, che era venuta a mancare da poco. Se è vero che ha assoldato due uomini per far male a Calcutta e Angelica? Purtroppo è vero. Poi è entrato in contatto con un uomo con precedenti penali e un altro con dei TSO alle spalle. Questi due individui avrebbero dovuto picchiare la coppia. Quindi non sono state solo parole, è passato anche all’azione. Ci sono state delle indagini e sono stati presi i telefoni di queste due persone. Sui loro dispositivi c’erano scatti di loro a casa di Castoldi, mentre lui stava contando del denaro. Queste persone sono anche state davanti casa di Angelica, ma lei per fortuna non era presente“.

Parla un’ex cantante di X Factor: “Il pubblico sa solo l’1% dello schifo, ma cadranno tutti”.

Ieri moltissimi artisti si sono esposti sul caso di Morgan, da Elodie e Annalisa a Tommaso Paradiso, Tropico e Clara. Come riporta Today, anche Beatrice Quinta ha parlato e l’ha fatto su Twitter. L’ex cantante di X Factor ha pubblicato un tweet in cui ha scritto che il pubblico sa solo l’1% dello schifo che ci sarebbe dietro le quinte: “Tutti sanno di tutti dietro le quinte e il pubblico sa l’1% della m***a che gira ma cadranno tutti dal primo all’ultimo“. Beatrice ha poi cancellato il post, ma ha specificato che chi doveva sapere sa tutto: “Chi mi conosce sa, chi deve sapere sa già tutto“.

A quanto pare Morgan non è il solo…