Cantante scartato ad Amici si scaglia contro il programma con una canzone

Ieri è iniziata la nuova edizione di Amici di Maria ed è stata formata la classe composta da 20 tra ballerini e cantanti. Tra le migliaia di ragazzi che non sono arrivati in studio c’è anche un volto abbastanza noto di TikTok (53.000 follower) che sui social sta facendo parlare di sé per un video che ha pubblicato. Il cantante scartato ai provini ha scritto un pezzo in cui critica la scuola mariana.

Primogenito (questo il nome d’arte del ragazzo) su TikTok ha caricato un brano ed ha scritto ‘pov: sta cominciando amici ma sei non sei stato preso ai casting’. Il cantante scartato ai provini però ha precisato: “Non è una storia che riguarda me, ho fatto i casting per testarmi in live per puro divertimento“. Quindi a quanto pare Primogenito nel pezzo racconta la storia di un/una collega che come lui non è stato/a preso/a ad Amici. Negli hashtag Primogenito ha scritto: “Amici2023, Casting di Amici e protesta“.

In ogni caso i ragazzi dovrebbero ricordare che Amici oltre ad essere una scuola per talenti è anche un programma televisivo e com’è giusto che sia sono moltissimi i fattori che influiscono sulla scelta degli artisti ai provini.

Chi riuscirà a conquistare le prossime maglie di #Amici23 nascoste dentro la scatola che ha portato Annalisa? pic.twitter.com/mpFzw6M4lp — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 24, 2023

Primogenito, testo del pezzo del cantante scartato ai casting di Amici 23.

Oggi comincia Amici e non ti hanno considerato

Non funziona come credi, ti hanno illuso e poi scartato

Starai fermo sul divano, ma volevi avere un banco

Non sarà abbastanza bravo, oppure…

Non hai capelli afro colorati, non sei abbastanza personaggio per la De Filippi

E non hai fatto né Sanremo Giovani e nemmeno X Factor

Non hai fatto i capricci nelle schede e nemmeno sul palco

Non sei con l’etichetta o non hai il cognome americano

Poi non hai fatto il disco d’oro con i capelli di platino

Non fai musica commerciale e questo ti fa onore

Non parli dei tuoi drammi e drammi d’amore

E la critica non è la selezione più che giusta, ma il messaggio che fate passare

In ogni post su Instagram voi descrivete Amici come un programma per tutti

Quando già sapete bene chi saranno i vostri eletti