Cantante in gara al Festival ammette: “A Sanremo ho avuto rapporti amorosi”

Il Festival di Sanremo ha lasciato dietro di sé il pettegolezzo noto come Camerini Gate, che coinvolge due cantanti in gara sospettati di divertirsi dietro le quinte del Teatro Ariston. Le voci circolano anche su importanti testate giornalistiche, con informazioni contrastanti: alcuni affermano che i due artisti siano single, mentre altri insinuano tradimenti. Mow Mag ha ironizzato sulla situazione, chiedendo chi possa essere la coppia coinvolta nel gossip. Nonostante il pettegolezzo, gli artisti partecipanti hanno dichiarato di concentrarsi solo sulla musica, a parte una cantante che ha scelto di essere onesta.

Serena Brancale, coinvolta nel gossip, ha smentito qualsiasi conoscenza riguardante rumori anomali nei camerini, affermando divertita di non aver sentito nulla e di aver scherzato a proposito di un’interazione con Topo Gigio. Tuttavia, in un’intervista con MowMag, ha rivelato di aver fatto l’amore durante la settimana del Festival, ammettendo di essersi anche riposata. Altri cantanti, come Clara, hanno lasciato intendere che alcuni artisti in gara potrebbero non essere così casti come dichiarano.

Nonostante le voci, Serena non è al centro del Camerini Gate, in quanto fidanzata con il pugile Dario Morello, presente a Sanremo con lei. Così, il mistero delle coppie in gara rimane irrisolto, mentre il Festival continua a generare discussioni e gossip tra fan e media.