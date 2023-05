Cantante famoso pronto a prendere il posto di Fabio Fazio: “Sarebbe il mio pane”

Nelle ultime puntate di Che Tempo Che Fa Luciana Littizzetto e Fabio Fazio non si sono fatti problemi a scherzare sul loro trasloco da Rai Tre al Nove. E chi prenderà il posto del duo? Un noto cantante si è detto pronto a condurre un talk come quello di Fazio.

Ospite a Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, Enrico Ruggeri, in un’intervista rilasciata a Giorgio Lauro e Geppi Cucciari ha spiegato che non direbbe di no alla proposta di condurre una trasmissione come Che Tempo Che Fa.

Enrico Ruggeri torna in Rai? Le parole del cantante.

“Il Messaggero’ dice che io dovrei tornare in Rai con un programma? Spero che la notizia sia attendibile, naturalmente mi piacerebbe, io chiusi il mio programma con sette prime serate su Rai1, feci grandi risultati soprattutto in rapporto ai costi. – ha continuato il cantante – Purtroppo poi sono stato messo in panchina, forse perché, paradossalmente, il mio programma costava troppo poco e c’era poco da inzuppare il pane. Ero stato scelto dalla direttrice Teresa De Santis e quando venne fatta ‘piazza pulita’ io ci rimasi in mezzo. Se mi hanno già richiamato? No, ma in tre anni di esilio ho accumulato una serie di idee interessanti. Se mi piacerebbe andare in onda al posto di Fabio Fazio? Se avessi quella macchina da guerra che ti consente di avere quegli ospiti volentieri, anche perché dubito che Obama sia stato a ‘Che tempo che fa’ unicamente perché c’era Fazio. Cosa direi se me lo proponessero davvero? Un salotto dove c’è narrazione, si sorride e si fa cultura è il mio pane”.

L’ipotesi Cattelan.

Si è parlato anche del possibile arrivo di Cattelan al posto di Fazio, ma il conduttore ha smentito: “Un mio amico mi ha inviato uno dei tanti trafiletti che sono usciti su questa cosa. Ma io non ne so nulla. È anche giusto che non ne sappia nulla perché non c’entro niente con questa notizia. Mi ha fatto ridere che sono uscite tutte queste notizie“.