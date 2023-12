Cantante famoso critica i Maneskin e fa un appello ad Amadeus: “Farei il super ospite a Sanremo”

Grazie alla vittoria a Sanremo e soprattutto al trionfo all’Eurovision Song Contest, i Maneskin sono diventati delle vere celebrità internazionali. Eppure la band non ha convinto proprio tutti e tra gli artisti perplessi c’è anche un cantante famoso che di recente ha detto la sua sul settimanale Chi. In un’intervista rilasciata ad Alessio Poeta, Mal ha dichiarato che Damiano, Victoria, Ethan e Thomas non hanno fatto nulla di nuovo.

“Non particolarmente, anche perché non hanno inventato niente di nuovo: fanno quello che noi facevamo cinquant’anni fa, con la differenza che non eravamo tatuati, svestiti e truccati. Al contorno io ho sempre preferito il talento. La mia storia artistica è totalmente diversa. Se tornerei sul palco del Festival di Sanremo? Subito, anche come super ospite, in ogni caso lo rifarei! Un appello ad Amadeus? Sì lo faccio volentieri. Ama salva la musica italiana tu che puoi. Non badare ai follower, ai like, ai talent. Pensa alla musica, al bel canto. Riporta nel mondo le nostre melodie. Se c’è così tanta differenza tra gli artisti di ieri e quelli di oggi? Altroché: oggi si vive di computer, auto-tune, social… Una volta c’era la gavetta, lo studio: ora solo e soltanto marketing”.

Le critiche da un altro cantante famoso.

Non solo Mal, un altro cantante famoso ha criticato i Maneskin, in particolare Damiano. Al Bano ha bacchettato il frontman della band: “A me non sembra una buona idea farsi vedere con una canna. Per me una foto del genere significa dare un brutto esempio e si tratta di una cosa autodistruttiva. La droga equivale a distruzione e vale anche per lo spinello. Ognuno della sua vita può fare quello che vuole però è un peccato, soprattutto se sei un personaggio pubblico perché invogli chi ancora è inesperto a fare uso di cannabis. Lo spinello e le foto senza nulla addosso ormai sono diventati il linguaggio delle nuove generazioni. I cantanti devono scioccare per attirare l’attenzione del loro pubblico. Siamo molto lontani dal mio modo di vedere e comunicare“.