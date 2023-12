Cantante escluso da Sanremo: “Ecco perché Amadeus non mi voleva”

Più di 400 artisti hanno presentato un brano per il prossimo Festival di Sanremo, ma “solo” 27 sono riusciti ad entrare nella lista dei big di Amadeus. In questi giorni un cantante escluso dal Festival ha dichiarato che secondo lui il conduttore non ha nemmeno ascoltato il suo pezzo. Al Bano Carrisi a Un Giorno da Pecora si è detto dispiaciuto per non essere in gara al Festival di Sanremo 2024.

“La mia canzone più che esclusa non è stata neanche ascoltata. Onestamente un po’ di dispiacere c’è ma ero già stato avvertito da Amadeus mesi prima che mandassi la canzone, però io non mi arrendo mai. Mi spiace per il brano: è dedicato allo Spallanzani. L’idea è stata dello stesso Francesco Vaia, (direttore generale dello Spallanzani, ndr) che ha partecipato alla creazione. Secondo me Amadeus non ha neanche ascoltato la canzone perché non mi voleva come concorrente visto il grande successo che ho avuto come superospite nel 2023 con Morandi e Ranieri. Però Sanremo, da sempre, è nato come gara, in gara hai l’adrenalina. A fare il superospite mi sono divertito ma la gara è un’altra cosa. E presentare il festival? Non ho L’età”.

Parla un altro cantante escluso da Sanremo.

Non soltanto Al Bano, c’è un altro cantante escluso da Sanremo 2024 che ha detto la sua sulla decisione di Amadeus. Povia parlando con Adnkronos ha dichiarato che per lui non è facile andare all’Ariston perché non ha amicizie influenti.

“Nei festival viene perdonato tutto a tutti, mentre a Povia che porta messaggi positivi e sempre con rispetto, no. Nei quattro festival a cui ho partecipato ho sempre portato argomenti particolari ma appunto positivi e mai trattati da nessuno e hanno sempre avuto successo proprio perché erano incoraggianti e straordinari in mezzo a tante canzoni ordinarie. Ho sempre partecipato da solo senza appoggi ed è sempre stato difficile entrare, poi dipende dalla volontà delle persone che lavorano al festival. Mettici anche che sono un libero battitore, non ho parrocchie e amicizie influenti, non ho potere di scambio, mi autoproduco, non ho mai avuto una major che fa pressioni e neanche la voglio, e infine ho le mie idee e le espongo spesso con canzoni e dichiarazioni quindi capirai”.