Cantante e showgirl pronte al GF Vip: i nomi approvati da Pier Silvio

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset Pier Silvio Berlusconi era stato chiaro sul GF Vip: “Ho visto una puntata e mi sono detto che in quel modo non andava bene. Ci sono dei limiti che non vanno superati“. E a quanto pare l’amministratore delegato di Mediaset ha preso sul serio la nuova linea che deve prendere il reality di Signorini, tanto che secondo Il Fatto Quotidiano Pier Silvio avrebbe bocciato tutti i nomi del possibile cast della nuova edizione del GF Vip (qui i vip in questione). In realtà pare che qualcuno si sia salvato e tra questi una cantante e una showgirl.

Una cantante e una showgirl passano il vaglio di Pier Silvio.

Secondo quanto riporta Tv Blog una nota cantante e una showgirl sarebbero pronte a varcare la porta rossa. Sembra che Fiordaliso e Justine Mattera potrebbero entrare nella casa di Cinecittà.

“Secondo il Fatto quotidiano poi sarebbe arrivato lo stop dello stesso Piersilvio Berlusconi alla prima bozza di possibili candidati al Grande fratello vip. In realtà, secondo quanto apprende TvBlog, Piersilvio non ha bocciato tutta la lista, ma solo alcuni nomi. Anche perché altrimenti il programma non andrebbe in onda, sospira qualcuno all’interno del team del Gf vip 8. Di certo, sempre secondo quanto apprendiamo, non è stata bocciata Justine Mattera. L’ex moglie del compianto Paolo Limiti dunque dovrebbe far parte del cast del Grande fratello vip 8. Con lei ci dovrebbe essere secondo quanto risulta a TvBlog, anche la cantante Fiordaliso. Di certo in Piersilvio Berlusconi, ora, convivono due anime. Quella con in mano la lancia di una potente idropulitrice e l’altra con la coscienza che un programma come il Grande fratello vip ha bisogno di determinati personaggi e determinate dinamiche”.

Nomi più che validi, Fiordaliso e Justine negli anni hanno dimostrato in più occasioni di avere la stoffa per partecipare ad un programma come il GF Vip. Soprattutto Fiordaliso sono convinto che ci darà tante soddisfazioni. E per restare in ambito musicale sarebbe interessante vedere in casa anche Marcella Bella e Rettore.