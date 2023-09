Cantante di Amici si mostra con il fidanzato e riceve attacchi omofobi: “Ci hanno augurato la morte”

Sedici anni fa è andata in onda una delle edizioni più belle di Amici di Maria e nel cast c’era anche Manuel Aspidi. Il cantante di Soli e Metà nel 2021 ha fatto coming out ed ha parlato del suo orientamento nel programma Ogni Mattina. Mercoledì scorso Manuel e il suo compagno hanno partecipato al matrimonio della collega Karima Ammar e durante il lancio del bouquet è stato proprio Aspidi a prendere il mazzolino. L’artista livornese ha pubblicato su Facebook la foto con il bouquet in mano accanto al fidanzato. Tra le centinaia di commenti pieni di complimenti e anche diversi con offese omofobe, qualcuno ha addirittura augurato la morte alla coppia.

“Chi mi segue sa che sui social pubblico momenti della mia vita quotidiana, anche con il mio compagno. Qualche giorno fa ho pubblicato una foto con il mio fidanzato. Ero al matrimonio di Karima, collega e amica con la quale ho avuto il piacere di partecipare ad Amici. – ha continuato il cantante – Si è sposata ed ha pensato di fare una cosa diversa per il suo matrimonio. Il lancio del bouquet ha pensato di farlo con gli uomini. Ha chiamato tutti i non sposati e il mazzolino è toccato a me.

Così ho pubblicato questa foto con il bouquet insieme al mio fidanzato. Ho ricevuto messaggi bellissimi, però poi ci sono stati i commenti di persone che hanno scritto cose davvero poco carine. Uno scrive ‘buon parto e figli maschi’. Poi un altro scrive ‘la donna dov’è?’. Poi c’è anche ‘che bella l’Italia con tutte queste anomalie’. E ancora ‘dovete crepare il prima possibile’, ‘fate piangere o ridere’.

Questa è solo una piccola parte di questo tipo di messaggi, ma ce ne sono tanti altri. Anche se sono la minoranza, ma queste persone ci sono ed esistono.

Non sono scioccato da queste cattiverie, però a differenza da me ci sono ragazzi che hanno difficoltà ad uscir fuori e vivere liberamente chi sono. Quindi per loro leggere queste cose non fa bene. Poi al tg sentiamo di bullismo, di ragazzi che si tolgono la vita perché non riuscivano ad essere se stessi liberamente. Perché invece di predicare l’odio non insegniamo il rispetto per gli altri?”.