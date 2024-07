Cantante di Amici contro la nazionale di calcio: “Vergogna, pena, schifo”

La nazionale di calcio dopo il due a zero agli ottavi degli Europei contro la Svizzera ha ricevuto una valanga di critiche. I calciatori e il commissario tecnico sono tornati in Italia a testa bassa e si sono anche scusati con i tifosi per la prestazione pessima a questi europei. Tra i tantissimi che hanno attaccato la nazionale c’è anche una cantante di Amici di Maria che ha partecipato all’ultima edizione del talent di canale 5.

Cantante di Amici critica la nazionale: “Che vergogna, schifo, fate ridere”.

I post social dedicati alla nazionale sono stati invasi dai commenti negativi e tra questi ce ne sono stati alcuni anche di una nota cantante di Amici 23. Lil Jolie ha lasciato quattro commenti sotto a due diverse foto del profilo Instagram ‘Azzurri’: “Fate ridere, schifo, che vergogna, ma che pena“. Insomma, c’è andata giù leggera.

Anche un altro personaggio mariano ha commentato uno dei due post di ‘Azzurri’, Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e Donne: “Scuse e poi le dimissioni“.

Sullo stesso profilo ‘Azzurri’ è intervenuto anche Donnarumma: “Grazie per tutto il vostro sostegno! Siamo amareggiati e ben consapevoli che la prestazione della squadra non è stata all’altezza delle vostre aspettative e del nostro potenziale, e me ne assumo una grande responsabilità. Avete dato tutto il vostro supporto e la vostra passione, e vi assicuro che ogni singolo giocatore ha sentito la vostra presenza e il vostro sostegno sul campo. Questa sconfitta è una lezione fortissima per tutta la squadra e siamo pronti a farne tesoro per crescere e migliorare assieme. Da oggi stesso inizieremo a lavorare con cuore e testa, con l’obiettivo di prepararci al meglio per le prossime partite e il Mondiale. Abbiamo l’orgoglio e il privilegio di indossare questa maglia e rispetteremo sempre ciò che rappresenta: la nostra storia, la nostra cultura e tutti voi che ci sostenete in ogni partita. Grazie di cuore per il vostro supporto instancabile. Non vediamo l’ora di ripagare la vostra fiducia e il vostro affetto con prestazioni all’altezza della grandezza di questa Nazionale“.