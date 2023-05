Cantante di Amici accusa di plagio una concorrente dell’Eurovision: “Avviata causa legale”

Alessandra Mele con la sua Queen of Kings è tra le favorite per la vittoria all’Eurovision Song Contest 2023. Un’ex cantante di Amici ieri però ha accusato di plagio la rappresentante della Norvegia. L’artista in questione è Shibui (che ha 4 milioni di ascoltatori su Spotify), che in questi anni ha firmato diverse canzoni che hanno milioni di ascolti, tra cui Thunder di Gabry Ponte. E sarebbe proprio Thunder il pezzo che potrebbe aver ispirato chi ha prodotto Queen of Kings.

Qui i due brani a confronto…



Shibui, l’ex cantante di Amici e le accuse ad Alessandra Mele: “La sua canzone simile alla mia”.

“Ciao a tutti, sto vivendo una cosa che non mi era mai capitata prima. Il mio manager mi ha contattato per dirmi che la mia canzone Thunder è stata plagiata all’Eurovision Song Contest dalla concorrente norvegese Alessandra Mele, e per questo è stata avviata una causa legale. Sono andato subito a controllare la sua canzone “Queen of Kings”. La canzone è super orecchiabile e molto potente, adoro il ritmo nel ritornello. E mi ha colpito, è davvero una versione simile di Thunder. Thunder ha attualmente oltre 350 milioni di stream ed è stata certificata 3 volte disco di platino in Norvegia. – ha continuato la cantante nelle sue stories – Sono molto felice del successo della canzone, soprattutto considerando che la strada per realizzare la canzone non è stata facile. In questo momento sto provando una serie di emozioni diverse. Adoro la canzone e penso che tiferò per la vittoria di Alessandra dato che anche lei ha origini italiane, il che mi fa sentire vicino a lei come italiana con due nazionalità. D’altra parte la canzone è davvero incredibilmente somigliante alla mia. Facendo qualche ricerca ho scoperto che l’argomento è già stato ampiamente portato alla luce soprattutto su TikTok che è pieno di video che sottolineano le somiglianze tra le due canzoni, quindi l’altra emozione che sto provando in questo momento è la totale confusione. Non ho rancore, ma spero che questo possa essere risolto il prima possibile!”