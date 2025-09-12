Cantando Sanremo: viaggio nella musica italiana a Caltanissetta

Caltanissetta ospita la terza edizione di Cantando Sanremo 1951/2025, uno spettacolo che celebra la storia del Festival della Canzone Italiana. Sul palco si esibiranno più di dieci cantanti, che interpreteranno i brani iconici che hanno segnato il concorso, dalle hit del 1951 fino alle canzoni vincitrici dell’edizione 2025.

La serata sarà condotta da Massimo Galfano, un cantautore e produttore, affiancato dalla corista Gioacchina Cottone. Insieme offriranno al pubblico un mix di musica, atmosfere appassionanti e ricordi indimenticabili.

Questa manifestazione rappresenta un’opportunità imperdibile per gli amanti della musica italiana che vogliono riscoprire le melodie che hanno accompagnato diverse generazioni.

L’evento è patrocinato dal Comune di Caltanissetta. Si ringraziano, in particolare, il Sindaco Walter Tesauro, l’Assessore Toti Petrantoni, il Consigliere Comunale Fabrizio Di Dio e tutti gli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione di questa iniziativa.