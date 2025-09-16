Cantabrianza: Aurora Campostrini trionfa tra le voci emergenti

Aurora Campostrini, una sedicenne di Cuorgnè, ha vinto il concorso Cantabrianza 2025, dedicato alle voci emergenti della musica italiana, giunto alla sua 39esima edizione. La finale si è tenuta all’oratorio di Cimnago, a Lentate sul Seveso, dove Aurora ha impressionato la giuria con l’interpretazione di “Writing’s on the wall”, brano reso famoso da Sam Smith. Ha espresso grande soddisfazione per questo riconoscimento, che secondo lei attesta il suo impegno negli anni.

Seconda classificata è stata Valentina Cassano di Giussano, che ha presentato l’inedito “Adesso grido forte”, seguita da Ginevra Esposito di Lecco con “Mi sei scoppiata dentro al cuore”. Oltre ai finalisti, si sono esibiti anche altri giovani talenti, tra cui Giada Salciarini, Sofia Polara e Syria Giacalone.

La serata finale, condotta da Fabio Taormina, ha visto la partecipazione di vari ospiti, tra cui Arianna Rozzo, giovane cantante bergamasca che ha partecipato a Sanremo Giovani l’anno precedente. Dino Angelini, il promoter del concorso, ha sottolineato l’importanza di dare visibilità a giovani artisti che altrimenti avrebbero poche occasioni di esibirsi. Nel corso degli anni, Cantabrianza ha visto emergere numerosi talenti, alcuni dei quali sono diventati nomi noti nel panorama musicale, come Morgan e Simone Tomassini.