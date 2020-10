Due casi di positività al Covid nella Nazionale italiana di Canottaggio tornata da pochi giorni dall’Europeo di Poznan. Gli 89 azzurri che hanno partecipato alla spedizione tra atleti e staff sono tutti in isolamento domiciliare e non parteciperanno ai campionati italiani di Varese nel prossimo fine settimana. “Abbiamo purtroppo riscontrato due positività -ha detto Abbagnale all’Adnkronos-. Ho sentito ieri il medico federale e per fortuna stanno abbastanza bene. Siamo tutti e 89 in isolamento domiciliare. Io ho fatto ieri il tampone ed è negativo ma resterò ancora a casa per una decina di giorni per sicurezza”.

