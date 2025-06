Canosa Sannita: esclusione dai valori democratici

Recentemente, un evento significativo ha messo in luce le tensioni politiche a Canosa Sannita, culminando in una forte critica da parte della minoranza consiliare. I rappresentanti dell’opposizione hanno sollevato una grave accusa nei confronti della sindaca, accusandola di esclusione.

I gruppi consiliari “Per Canosa Tonino” e “Siamo Canosa” hanno denunciato pubblicamente l’esclusione dei loro rappresentanti dall’evento del Giubileo degli amministratori locali, che si è svolto in Vaticano alla presenza di Papa Leone XIV. Secondo i consiglieri Tonino Settimio, Antonio Di Sario e Lorenzo Di Sario, questa decisione rappresenta un grave atto di esclusione politica e un attacco alla democrazia, sottolineando che la sindaca, eletta da soli 327 votanti, ha ignorato il principio di rappresentanza di ben 543 cittadini. I consiglieri lamentano che l’evento, concepito per promuovere unità e responsabilità, si sia trasformato in una “passerella di parte”. Hanno affermato la necessità di rispettare la pluralità e la legalità, denunciando un atteggiamento autoritario e chiedendo che Canosa non venga trattata come una proprietà privata. Concludendo, ribadiscono che la democrazia si fonda sull’inclusione e sul rispetto per tutti i cittadini, dunque rivendicano il loro ruolo per garantire che il governo locale rispetti i valori costituzionali.

